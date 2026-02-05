Musikalische Familienaufstellung in Baden

Anders als bei uns, den kennen viele gar nicht. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Bei und wurde das Musical Ende der 90er-Jahre wieder entdeckt. Die Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Hintergrund darin hat sicher auch damit zu tun, da ja Österreich mit der Aufarbeitung seiner 2. Weltkriegs-Vergangenheit bekanntlich spät begonnen hat. Darum spiele ich es aber auch sehr gerne, denn es ist alles andere als eine seichte, kitschige Geschichte: Kapitän von Trapp muss mit seiner Familie fliehen, weil er sich den Nazis verweigert hat. Es finden sich darin auch viele Parallelen zur heutigen Zeit, wo es ja auch genug gute Gründe gibt, gegen gewisse Sachen laut aufzustehen. So gesehen halte ich es für ein wichtiges Stück. Ich glaube, für Leute, die gerne ins Musiktheater gehen, die Unterhaltung gemeinsam mit einer gewissen Message wollen, ist „The Sound of Music“ genau richtig.