„War ganz zerquetscht“
Louvre-Krone der Eugénie kann restauriert werden
Beim spektakulären Louvre-Raub im Pktober des Vorjahres wurde die von flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone der Eugénie „zerquetscht und erheblich verformt“. Lange war ungewiss, ob diese wieder restauriert werden kann. Nun die gute Nachricht: sie kann, und sie wird wieder im einstigen Glanz erstrahlen.
Die Einbrecher hatten versucht, die Krone durch ein in die Glaswand der Vitrine geschnittenes, kleines Loch zu ziehen. Durch einen „heftigen Stoß“ aber sei das Schmuckstück zerbrochen.
Acht goldene Adler und zehn der 1354 Diamanten fehlen zwar, doch die restlichen Teile blieben erhalten.
Bilder der Krone:
Ein Expertenkomitee unter Leitung der Museumspräsidentin Laurence des Cars werde die Restaurierung beaufsichtigen, die von Experten ausgeführt werde, die noch auszuwählen seien.
Der Raub am 19. Oktober 2025 hatte für ein gewaltiges Medienecho gesorgt. Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro wurden gestohlen, von der Beute – darunter auch eine mit Smaragden und Diamanten besetzte Kette, die Napoleon Bonaparte seiner zweiten Ehefrau Marie-Louise geschenkt hatte – fehlt nach wie vor jede Spur.
Experten geht davon aus, dass Hehler die Edelsteine herausgebrochen und eingeschmolzen haben. „Wenn das eine Auftragsarbeit war – und alles deutet darauf hin – sehen wir diese Schmuckstücke nie wieder“, vermutet auch der Wiener Edelstein-Profi Thomas Schröck.
Die beiden Täter und zwei Komplizen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.
