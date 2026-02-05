Louvre-Krone der Eugénie kann restauriert werden

Beim spektakulären Louvre-Raub im Pktober des Vorjahres wurde die von flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone der Eugénie „zerquetscht und erheblich verformt“. Lange war ungewiss, ob diese wieder restauriert werden kann. Nun die gute Nachricht: sie kann, und sie wird wieder im einstigen Glanz erstrahlen.