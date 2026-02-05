Lignano will mehr sein als ein Sommerdomizil

„Die Nachfrage außerhalb der Hauptsaison ist groß“

Silvia Caoduro, Chefin des Hotels Bellavista, begrüßt die Verlängerung: „Ich denke schon, dass sich viele Betriebe dazu entscheiden werden, länger offen zu haben. Einige machen das schon jetzt – und haben zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Weil die Nachfrage auch außerhalb der Hauptsaison groß ist. Und auch wir werden prüfen, ob wir unsere Öffnungszeiten über Ende September hinaus verlängern.“