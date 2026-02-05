Lignano will mehr sein als ein Sommerdomizil

Ob Geschäfte, Gastronomie oder Hotellerie – im Badeort Lignano an der Oberen Adria dürfen Betriebe ab dem kommenden Jahr nun ihre Tourismussaison auf bis zu 250 Tage ausweiten.
Bis zu 300.000 Österreicher reisen jedes Jahr im Sommer nach Lignano – womit der Badeort mit seinem acht Kilometer langen Sandstrand zu den beliebtesten Urlaubsdomizilen an der Oberen Adria gehört. Doch das „Florida des Mittelmeers“ möchte mehr sein als „nur“ ein Sommerziel. Weswegen die Tourismussaison mit kommendem Jahr deutlich ausgeweitet wird – wie der Stadtrat nun beschlossen hat.
Somit startet die Saison 2026 bereits mit dem 1. März (nicht wie bisher am 1. Mai) und endet am 5. November (bisher Ende September). So möchte man auch noch Allerheiligen „mitnehmen“. Unter dem Strich bleiben demnach also bis zu 250 „Tourismustage“ pro Jahr, an denen die Betriebe ihre Dienste und Waren offiziell anbieten dürfen.
Ich habe mich immer für die Saisonverlängerung eingesetzt. Einerseits weil der Ort belebt wird, andererseits, weil das Meer im Herbst & Winter wunderschön ist.
Tourismusstadtrat Massimo Brini zur „Krone“
„Damit wollen wir, in Kombination mit Veranstaltungen, zum einen die Nebensaisonen aufwerten und zum anderen die Wirtschaft unterstützen und Geschäftsschließungen verhindern. Früher konnten Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler das ganze Jahr von ihren Sommereinnahmen leben – das ist für viele mittlerweile leider nicht mehr der Fall“, so Tourismusstadtrat Massimo Brini im Gespräch mit der „Krone“.
„Die Nachfrage außerhalb der Hauptsaison ist groß“
Silvia Caoduro, Chefin des Hotels Bellavista, begrüßt die Verlängerung: „Ich denke schon, dass sich viele Betriebe dazu entscheiden werden, länger offen zu haben. Einige machen das schon jetzt – und haben zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Weil die Nachfrage auch außerhalb der Hauptsaison groß ist. Und auch wir werden prüfen, ob wir unsere Öffnungszeiten über Ende September hinaus verlängern.“
Erleichterung für Mitarbeitersuche
Einen großen Vorteil sieht Silvia Caoduro vor allem hinsichtlich der schwierigen Personalsuche: „Wenn man Ganzjahresjobs anbieten kann, ist es einfacher, motiviertere und qualifiziertere Mitarbeiter zu finden.“ Lignano-Stammgast Dietmar aus Niederösterreich freut es besonders: „Ich finde es hier im Frühling und Herbst ohnehin viel schöner als im Sommer. Nur hatte da bisher kaum etwas offen.“
