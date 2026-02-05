Freund feierte mit ihrem Ex: Frau schoss um sich

Unbeteiligter bekam Bauchschuss ab

Um 5 Uhr morgens kehrte sie laut Polizeibericht dann wieder zurück: „Als sie ihren Ehemann und ihren Freund zusammen auf der Veranda stehen und lachen sah, hat sie ihre Schusswaffe vom Kaliber .40 gezogen und aus dem Seitenfenster ihres Jeep Grand Cherokee geschossen.“ Eine der Kugeln traf einen unbeteiligten Gast in den Bauch. Das Opfer überlebte nur knapp.