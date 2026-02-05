Unbeteiligter verletzt
Freund feierte mit ihrem Ex: Frau schoss um sich
Einer Frau aus Ohio droht nach einem Schuldspruch wegen versuchten Mordes eine langjährige Gefängnisstrafe. Was den Fall aus dem ländlichen Warren County so ungewöhnlich macht, ist das Tatmotiv. Olivia Clendenin hatte acht Mal in ein Haus gefeuert, weil sie dort ihren Lebensgefährten auf einer Party mit ihrem Noch-Ehemann beim freundschaftlichen Trinkgelage entdeckt hatte.
Laut des Senders WLWT war die Frau aus Ohio zusammen mit ihrem Freund auf einer Silvesterparty erschienen. Als die 29-Jährige jedoch dort auch ihren Ehemann, mit dem sie in Trennung lebt, entdeckte, wollte sie sofort wieder gehen. Weil sich ihr Freund weigerte, mitzukommen, fuhr Clendenin alleine nach Hause.
Unbeteiligter bekam Bauchschuss ab
Um 5 Uhr morgens kehrte sie laut Polizeibericht dann wieder zurück: „Als sie ihren Ehemann und ihren Freund zusammen auf der Veranda stehen und lachen sah, hat sie ihre Schusswaffe vom Kaliber .40 gezogen und aus dem Seitenfenster ihres Jeep Grand Cherokee geschossen.“ Eine der Kugeln traf einen unbeteiligten Gast in den Bauch. Das Opfer überlebte nur knapp.
Hier ist ein weiteres Bild der Beschuldigten zu sehen:
Als Clendenin zu fliehen versuchte, krachte sie mit ihrem Wagen in eine Leitplanke und gegen einen Strommast. Sie wurde noch am Unfallort festgenommen und plädierte vor Gericht auf nicht schuldig. Die Geschworenen verurteilten sie neben versuchten Mord auch noch wegen schwerer Körperverletzung sowie dem illegalen Abfeuern einer Schusswaffe in ein Wohnhaus.
Warren Countys Chefankläger David Fornshell erklärte: „Die Angeklagte hat rücksichtslos ihren Lebensgefährten aufs Korn genommen und dabei einen weiteren Menschen beinahe umgebracht. Sie verdient es, die nächsten Jahrzehnte hinter Gitter zu sitzen!“ Ein Termin für die Strafmaßverkündung steht derzeit noch nicht fest.
