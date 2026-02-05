Vor der Haustüre

Themen, die in den nächsten Wochen in Italien keine Rolle spielen. Nach Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und Peking 2022 steigen die Winterspiele wieder in einem europäischen Wintersportmekka, quasi eine Rückkehr vor die Tore Österreichs. Die Damen-Skirennen in Cortina sind nur knapp 80 Kilometer von Lienz, die „Adler“ in Predazzo lediglich zweieinhalb Stunden von ihrem Bergisel entfernt. Olympia hautnah, sogar Tagesausflüge sind möglich. Und das rot-weiß-rote Team wird sich nach vielem Auf und Ab in diesem Winter auf Unterstützung aus der Heimat doppelt freuen.