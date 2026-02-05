Vor der Haustüre

Zu den letzten Winterspielen fällt den meisten Athleten, Fans und Journalisten nur ein Wort ein: verrückt! Die Corona-Spiele 2022 in Peking waren an Skurrilitäten kaum zu überbieten.
Positiv getestete Sportler mussten in eine Art Isolationshaft, unzumutbare Zustände und ungenießbares Essen sorgten für eine Flut an Protesten.
Die Big-Air-Schanze vor einem stillgelegten Kraftwerk bleibt als kurioses Olympia-Bild ewig in Erinnerung, die Pandemie sorgte für leere Tribünen. Nur 97.000 Zuschauer waren dabei, keine aus dem Ausland, nur auserwählte Einheimische bekamen Zutritt. Die Spiele waren von massiver Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China überschattet, ein diplomatischer Boykott einiger Länder wie den USA oder Großbritannien folgte.
Themen, die in den nächsten Wochen in Italien keine Rolle spielen. Nach Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und Peking 2022 steigen die Winterspiele wieder in einem europäischen Wintersportmekka, quasi eine Rückkehr vor die Tore Österreichs. Die Damen-Skirennen in Cortina sind nur knapp 80 Kilometer von Lienz, die „Adler“ in Predazzo lediglich zweieinhalb Stunden von ihrem Bergisel entfernt. Olympia hautnah, sogar Tagesausflüge sind möglich. Und das rot-weiß-rote Team wird sich nach vielem Auf und Ab in diesem Winter auf Unterstützung aus der Heimat doppelt freuen.
