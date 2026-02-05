Verstappen: „Dann macht es keinen Spaß mehr“

Verstappens Mission: Vom Simulator auf die Rennstrecke

Ganz ohne Rennsport kann und will er sich seine Zukunft aber nicht vorstellen. Stattdessen treibt Verstappen ein anderes Projekt um. „Eines meiner Ziele ist es zum Beispiel, einen Simulatorfahrer in die reale Welt zu bringen“, erklärte der Niederländer. „Das ist dieses Jahr bereits passiert, und er schlägt sich sehr gut.“ Gemeint ist Chris Lulham, mit dem Verstappen unter anderem ein Ferrari-Gastspiel in der Nürburgring-Langstrecken-Serie gewann. „Ich möchte dieses Projekt einfach organisch weiterentwickeln, weil mir das wirklich sehr viel Spaß macht“, sagte Verstappen. „In einer anderen Kategorie hingegen, eher im Langstrecken-Bereich, kann ich mir das durchaus vorstellen: diese Möglichkeit zu schaffen für junge Fahrer, die nicht über die finanziellen Mittel oder Chancen verfügen, in ein echtes Rennauto zu kommen, und das aus der Simulator-Welt heraus weiter zu fördern.“