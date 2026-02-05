Vorteilswelt
Kennen keinen Stress

Olympia: Mamma mia, das ist typisch italienisch!

Olympia
05.02.2026 08:30
Staplerfahrer haben noch alle Hände voll zu tun.
Staplerfahrer haben noch alle Hände voll zu tun.
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Stapler und Bagger, wohin das Auge reicht: Die Italiener sind kurz vor Beginn der Spiele noch nicht mit allem fertig.

0 Kommentare

Italien – das ist dolce vita! Das süße Leben bekommen unsere südlichen Nachbarn mit der Muttermilch verinnerlicht. Eine Pizza hier, ein Glas Vino da. Molto bene.

Stress dagegen ist hier für viele ein Fremdwort. Da kommt es schon mal vor, dass der Busfahrer, der mit seinem Shuttle die Freiwilligen und Akkreditierten von ihren Hotels zu den Wettkampfstätten bringen soll, an einer Haltestation vorbeifährt. Möglich, dass es am Vorabend nicht bei einem Glas Vino blieb. Dann wartet man eben weitere 30 Minuten auf ein Transportmittel. Piano, ragazzi, nur kein Stress!

(Bild: Andreas Tröster)

Bagger rollen herum
Auch rund ums Langlaufstadion läuft nicht alles nach Plan. Am Samstag findet mit dem Damen-Skiathlon, in dem Teresa Stadlober (ist angeschlagen und reist verspätet an) zum Kreis der Favoritinnen zählt, der erste Bewerb statt. Während die Athleten trainierten, rollten rund herum die Bagger an. Bei entsprechendem Geräuschpegel werden die letzten Arbeiten getätigt. Irgendwie wird schon alles fertig. Mamma mia, typisch italienisch eben!

