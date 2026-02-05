Olympia: Mamma mia, das ist typisch italienisch!

Stapler und Bagger, wohin das Auge reicht: Die Italiener sind kurz vor Beginn der Spiele noch nicht mit allem fertig.
Italien – das ist dolce vita! Das süße Leben bekommen unsere südlichen Nachbarn mit der Muttermilch verinnerlicht. Eine Pizza hier, ein Glas Vino da. Molto bene.
Stress dagegen ist hier für viele ein Fremdwort. Da kommt es schon mal vor, dass der Busfahrer, der mit seinem Shuttle die Freiwilligen und Akkreditierten von ihren Hotels zu den Wettkampfstätten bringen soll, an einer Haltestation vorbeifährt. Möglich, dass es am Vorabend nicht bei einem Glas Vino blieb. Dann wartet man eben weitere 30 Minuten auf ein Transportmittel. Piano, ragazzi, nur kein Stress!
Bagger rollen herum
Auch rund ums Langlaufstadion läuft nicht alles nach Plan. Am Samstag findet mit dem Damen-Skiathlon, in dem Teresa Stadlober (ist angeschlagen und reist verspätet an) zum Kreis der Favoritinnen zählt, der erste Bewerb statt. Während die Athleten trainierten, rollten rund herum die Bagger an. Bei entsprechendem Geräuschpegel werden die letzten Arbeiten getätigt. Irgendwie wird schon alles fertig. Mamma mia, typisch italienisch eben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.