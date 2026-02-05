Raptors geben 18 Punkte Vorsprung aus der Hand

San Antonio bezwang Oklahoma City

Im Spitzenspiel des Tages setzten sich die San Antonio Spurs gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 116:106 durch. Keldon Johnson verzeichnete 25 Punkte, Victor Wembanyama steuerte 22 Zähler und 14 Rebounds bei. Beim NBA-Leader fehlte u.a. Topstar Shai Gilgeous-Alexander wegen einer Bauchmuskelzerrung. Nicht zu stoppen sind aktuell die New York Knicks. Das 134:127 n. 2V. gegen die Denver Nuggets war der bereits achte Sieg in Folge. Jalen Brunson war mit 42 Punkten der Topscorer der Partie. Den Gästen aus Colorado reichte auch ein Triple-Double von Nikola Jokic mit 30 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists nicht. Jamal Murray kam auf 39 Punkte.