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Woche fordert mutige und ehrliche Entscheidungen

Freizeit
30.03.2026 14:13
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Diese Woche steht ganz im Zeichen von Balance, Klarheit und mutigem Handeln. Astrologin Astrid Hogl‑Kräuter betont: „Der innere Kompass richtet sich neu aus, Mut wird wichtiger als Sicherheit.“ Der ehrliche Vollmond zeigt, wo wir aus der Balance geraten sind und was neu ausgerichtet werden will, während Merkur günstig zu Jupiter steht, Gedanken sich weiten und Perspektiven größer werden. Die Mars‑Uranus-Frequenz sorgt dafür, dass Impulse und Ideen plötzlich durchdringen und den klaren Anstoß geben: „Jetzt handeln!“ Emotional rückt Echtheit in Beziehungen stärker in den Vordergrund, und im Alltag zeigt sich deutlich, was Energie gibt und was losgelassen werden sollte. Wie Astrid sagt: „Perfektion ist Illusion – echte Stärke liegt im Vertrauen und im bewussten Miteinander.“ Es ist die perfekte Woche, bewusst hinzuschauen, Entscheidungen mutig zu treffen und im Einklang mit der eigenen Wahrheit zu handeln.

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