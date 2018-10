Gürtler tritt als Chefin der Hofreitschule ab!

„Eigentlich wollte ich schon letztes Jahr aufhören, weil ich mit unserem Hotel, dem Astoria in Seefeld, so beschäftigt bin“, erklärt Gürtler im „Krone“-Gespräch ihren plötzlichen Rücktritt. Vom Aufsichtsrat aber nochmal überzeugt worden, doch zu bleiben - bei 50 Prozent reduzierter Arbeitszeit -, habe sie es den Tieren zuliebe doch noch weiter versucht, jedoch mit negativen Auswirkungen, erinnert sich Gürtler sich an das vergangene Jahr.