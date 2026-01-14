Hofreitschule: Ermittlungen teilweise eingestellt

In einem anderen Themenkomplex wird allerdings weiterhin ermittelt: Hudler soll laut „Standard“ die Finanzabteilung nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt haben, sodass etwa Rechnungen über 700.000 Euro liegen bleiben konnten. Das Problem wurde mittlerweile behoben, die Vorwürfe gegen den ehemaligen Chef liegen allerdings weiterhin auf dem Tisch.