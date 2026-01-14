Hofreitschule: Ermittlungen teilweise eingestellt

Der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, Alfred Hudler, war im September entlassen worden. Nun stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen teilweise ein. Das teils politische Tauziehen um die Ausbildungsstätte der edlen Lipizzaner geht allerdings weiter.
Der Entlassung von Geschäftsführer Hudler war eine Anzeige wegen Untreue vorangegangen, im Fokus standen Reisekosten- und Spesenabrechnungen Hudlers. Die Vorwürfe konnten jedoch nicht untermauert werden, die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen in dieser Causa ein.
In einem anderen Themenkomplex wird allerdings weiterhin ermittelt: Hudler soll laut „Standard“ die Finanzabteilung nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt haben, sodass etwa Rechnungen über 700.000 Euro liegen bleiben konnten. Das Problem wurde mittlerweile behoben, die Vorwürfe gegen den ehemaligen Chef liegen allerdings weiterhin auf dem Tisch.
Tauziehen um Chefposten
Unterdessen scheint es hinter den Türen der barocken Reitinstitution weiter zu rumoren. Aus Insiderkreisen erfuhr die „Krone“, dass es bereits mehrere Kandidaten für den ausgeschriebenen Posten der Geschäftsführung geben soll, mit teils hochrangiger Unterstützung aus Politik und Pferdesport.
Zuletzt war der Aufsichtsrat der Hofreitschule mit Ulrike Rauch-Keschmann, Leiterin der Sektion Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, komplettiert worden. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) – sein Ressort ist für die Hofreitschule und das Gestüt Piber zuständig – lobte Rauch-Keschmann als „kompetente Führungskraft, die auch dazu beitragen wird, die Spanische Hofreitschule als Kultur- und Traditionsinstitution weiter zu entwickeln“.
Zuvor hatte der Wiener Jurist Michael Enzinger, selbst langjähriger Dressurreiter und Funktionär des Wiener Pferdesportverbandes, den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen. Die weiteren Mitglieder sind Gerhard Draxler, Ilse Hohenegger und die Belegschaftsvertreter Bereiter Marius Schreiner und Karl-Heinz Riedl (Stationsleiter zweier Außenstationen am Gestüt Piber).
