Drei Polizisten bei Fahrzeugkontrolle verletzt

Frau verletzte Beamten

Als der 41-Jährige daraufhin festgenommen wurde, rastete eine 34 Jahre alte Frau, die ebenfalls auf der Rückbank saß, aus. Sie versuchte, die Festnahme zu verhindern und verletzte einen Beamten. Auch für die Frau klickten daraufhin die Handschellen. Beide wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.