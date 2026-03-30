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Südkorea-Legionär

„Der Alte bestimmt, wer mit auf den Kaffee geht“

Fußball International
30.03.2026 12:30
Bayern-Verteidiger Kim Min-jae.
Bayern-Verteidiger Kim Min-jae.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Richard Windbichler absolvierte in drei Saisonen als Südkorea-Legionär 100 Pflichtspiele. Der Ex-Austrianer über anfängliche Erkennungs-Probleme der Mitspieler und die strenge Hierarchie in den Mannschaften.

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Im Tor Kim. Rechtsverteidiger Kim. Linksverteidiger Lee. Als Sechser Kim. Zentral davor Lee. Rechter Flügel: Kim. Linker Flügel: Kim. Auf der Bank nochmals zwei Kim – wovon einer auch als Joker eingewechselt wurde. Natürlich von Trainer Kim! Die Aufstellung von Ulsan gegen Seoul 2017 –  für Richard Windbichler in seiner Zeit als Südkorea-Legionär Alltag.

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