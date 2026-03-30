Wettbewerbschefin warnt vor Sprit-Eingriffen

„Denn besonders die vielen unabhängigen Tankstellen sind wichtig für den Wettbewerb. Sie können sich nicht über einen längeren Zeitraum unter ihren Kosten verkaufen, denn sonst scheiden sie aus dem Markt aus, wie wir es etwa in Ungarn gesehen haben“, gab sie am Montag im Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“ zu denken. Das würde den Wettbewerb schwächen, so Harsdorf weiter. Man müsse aber noch abwarten, wie die finale Verordnung im Detail aussehe.