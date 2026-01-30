Polizei nahm Telefonbetrüger in Leoben fest

Täter schlugen schon am Vortag zu

Vor dem Wohnhaus hielt die Polizei noch einen Taxifahrer an, der den Niederländer von Wien nach Leoben chauffiert hatte. Laut Polizei konnte dieser aber glaubhaft machen, dass er lediglich gefahren sei und nichts von den kriminellen Absichten seines Fahrgasts wusste.