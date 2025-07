Schiffswrack nach 14 Jahren im Bodensee entdeckt

Das Motorboot war im Sommer 2011 mit zwölf Passagierinnen und Passagieren an Bord gekentert. Die Besatzung wollte bei starkem Seegang von Langenargen in Deutschland zum Schweizer Ufer fahren, als eine hohe Welle gegen das Boot schlug. Vier unterkühlte Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Alle zwölf Passagierinnen und Passagiere konnten durch das schnelle Eingreifen eines Ehepaars gerettet werden, das zufällig auf einem Segelboot in der Nähe war. „Die Überlebenden tragen es noch heute mit sich“, sagte Paganini.



Hier sehen Sie eine Aufnahme des Wracks: