„Sugardaddy“: Tödliche Dating-Falle war kein Mord

Fürchtete einen Raub

Doch statt Sara wartete die Freundin des 24-Jährigen, der sich versteckte. Sie wollte den „Sugardaddy“ aus dem Auto locken. Der Mann wurde misstrauisch, schrieb die Nachricht „doch nicht“ und wollte wieder wegfahren. Da lief der 24-Jährige zu dem SUV, schrie und verhielt sich aggressiv. Der „Sugardaddy“ fürchtete, dass er ausgeraubt wird. Der Fremde sprang sodann auf seine Motorhaube und klopfte gegen die Scheibe.