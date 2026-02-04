Spannung vor Training: „Kann es kaum aushalten!“

Allerdings sei Vonn alles zuzutrauen. „Dass sie mit einer Knieorthese läuft, kann auch schwierig sein. Aber es ist machbar, insbesondere wenn Lindsey keine Schwellungen hat. Sie ist nicht die gleiche Athletin, wie noch vor einer Woche. Aber sie wird trotzdem ihr Bestes versuchen. Wir werden diese Erfahrung mit ihr gemeinsam erleben. Ich hoffe für sie nur das Beste, dass sie die Kraft findet und hoffentlich ein gutes Ergebnis erzielen wird“, so die ehemalige Ski-Rennläuferin.