Spannung vor Training: „Kann es kaum aushalten!“

Was ist für Lindsey Vonn nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia noch möglich? Am Donnerstag findet in Cortina das erste Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen statt, die eine erste Antwort auf diese Frage bringen könnte. Julia Mancuso, langjährige Wegbleiterin der Ski-Queen, bangt mit ihr, und ist sicher: „Es ist machbar!“
„Es gab in der Vergangenheit schon einige Athleten, die bei Olympischen Spielen mit einem gerissenen vorderen Kreuzband angetreten sind. Normalerweise passiert sowas aber zu Beginn der Saison und sie haben viel Zeit für Krafttraining, zur Stabilisation und zum Testen“, analysiert Mancuso bei „Yahoo Sports“ die Situation rund um Ski-Queen Lindsey Vonn.
Nach ihrem spektakulären Comeback im vergangenen Jahr war die 41-Jährige auf dem Weg, als Top-Favoritin in die Olympia-Abfahrt zu starten. Doch ausgerechnet bei der Olympia-Generalprobe in Crans-Montana am vergangenen Freitag stürzte die Speed-Queen schwer. Am Dienstagnachmittag ließ sie bei einer Pressekonferenz wissen. Sie hat sich dabei das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen – ihren Olympia-Traum will Vonn aber deshalb nicht platzen lassen.
Mancuso macht Vonn Mut
Ein wichtiger Gradmesser wird dabei das erste Abfahrtstraining in Cortina am Donnerstag. „Diesmal wird es einzigartig sein, weil Lindsey (ihr Knie) bei den Trainingsläufen testen wird und wir es live miterleben werden. Es gibt nicht mehr viel Zeit für das Training. Ich denke, wir alle werden es vor Spannung kaum aushalten“, bangt Mancuso schon mit ihrer ehemaligen Teamkollegin.
Allerdings sei Vonn alles zuzutrauen. „Dass sie mit einer Knieorthese läuft, kann auch schwierig sein. Aber es ist machbar, insbesondere wenn Lindsey keine Schwellungen hat. Sie ist nicht die gleiche Athletin, wie noch vor einer Woche. Aber sie wird trotzdem ihr Bestes versuchen. Wir werden diese Erfahrung mit ihr gemeinsam erleben. Ich hoffe für sie nur das Beste, dass sie die Kraft findet und hoffentlich ein gutes Ergebnis erzielen wird“, so die ehemalige Ski-Rennläuferin.
