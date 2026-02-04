Zwei neue für Rapid? ++ Harden vor NBA-Wechsel

Zwei Ex-Rapidler stehen vor der möglichen Rückkehr nach Hütteldorf, die Olympische Fackel befindet sich auf der Zielgeraden und James Harden steht vor einem Wechsel in der NBA – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 4. Februar.