Wie nehmen Sie die Situation in den Öffis wahr?

Erst kürzlich kam ein Schaffner in Deutschland nach einer Attacke eines Schwarzfahrers tragisch ums Leben. Doch neben Gewaltexzessen, die den Fahrgästen zu schaffen machen, gibt es auch weitere Störfaktoren, die die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln trüben. Wie nehmen Sie die Situation in unseren Öffis wahr und welche Lösungsvorschläge haben Sie?
Diskutieren Sie mit!
Wo sehen Sie derzeit die größten Probleme im öffentlichen Verkehr? Welche Ideen haben Sie dazu und wie könnten diese Herausforderungen angegangen werden? Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie öffentlich unterwegs sind, oder verzichten Sie lieber auf Bim & Co.? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ideen dazu in der Kommentarsektion!
