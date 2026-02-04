Wie nehmen Sie die Situation in den Öffis wahr?

Diskutieren Sie mit!

Wo sehen Sie derzeit die größten Probleme im öffentlichen Verkehr? Welche Ideen haben Sie dazu und wie könnten diese Herausforderungen angegangen werden? Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie öffentlich unterwegs sind, oder verzichten Sie lieber auf Bim & Co.? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ideen dazu in der Kommentarsektion!