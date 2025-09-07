Für die Ewigkeit?

Ein Rekord für das eine oder andere Dezennium

Der neue Rekordhalter heißt Erik ten Hag, kommt aus Haaksbergen in der niederländischen Provinz Overijssel und war bis vor ein paar Tagen Übungsleiter einer Werkself im Bergischen Land. Dort scheint Geduld nicht zu den Kernkompetenzen der Führungsriege zu gehören, denn nach gerade mal zwei Bundesliga-Spieltagen und einem Punkt aus zwei Begegnungen sah sich die aus Fernando Carro und Simon Rolfes bestehende Geschäftsführung der zu 100 % der Bayer AG gehörenden Beteiligungsgesellschaft (früher war das unkomplizierter) bemüßigt, das gerade geschlossene Arbeitsverhältnis postwendend wieder zu beenden. Vermutlich „um größeren Schaden vom Verein abzuwenden“, wie das in solchen Fällen immer so schön heißt. Eine Entlassung nach zwei gespielten Runden ist sogar im schnelllebigen Hochkapital-Fußball ungewöhnlich; gut möglich also, dass Erik ten Hag diesen Rekord noch das ein oder andere Dezennium in seiner Vita behalten können wird.