Günstige Öffi-Fahrten

Vorarlberg baut „FairCard“-Sozialtarif aus

Vorarlberg
31.01.2026 15:05
Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln erhalten günstigere Fahrkarten für Bus und Bahn.
Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln erhalten günstigere Fahrkarten für Bus und Bahn.
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Seit Jahresbeginn können neben Sozialhilfe- und Ausgleichszulage-Beziehern nun auch Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind, ihre Öffi-Tickets zum besonders günstigen Tarif „fair“ erhalten. Die Ausweitung ist das Ergebnis umfangreicher Gespräche des Verkehrsverbunds Vorarlberg mit Caritas, dowas und ifs.

Mit dem FairCard-Model wurde bereits vor zehn Jahren eine Maßnahme zur Unterstützung von Menschen mit finanziell sehr eingeschränkten Möglichkeiten gesetzt, damit auch sie einfach, bequem und vor allem günstig mit Zug und Bus fahren können. Schließlich sei Mobilität ein menschliches Grundbedürfnis und notwendig für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, heißt es in einer Aussendung des Vorarlberger Verkehrsverbunds (VVV).

Angebot wird sehr gut angenommen
Mit dem Vorarlberger Sozialtarif und der „FairCard“ kommen auch Fahrgäste mit sehr geringen finanziellen Möglichkeiten zu einem entsprechend günstigen Ticket für Bus und Bahn. Rund 25.000 stark vergünstigte Monats- und Jahreskarten für die Öffis werden pro Jahr verkauft und damit sehr gut angenommen.

Die Treffsicherheit des „FairCard“-Models wird durch zusätzliche Kopplung an die Befreiung von ORF-Gebühren (OBS-Bescheid) erweitert. „Wir freuen uns über das Ergebnis und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Davon profitieren all jene Menschen, die sich in einer finanziellen Ausnahmesituation befinden“, waren sich Martina Gasser (Geschäftsführerin ifs), Sabine Schatz (Caritas Vorarlberg) und Ferdinand Koller (Geschäftsführer dowas) nach den Verhandlungen mit dem VVV einig.

„FairCard“

  • Bezieher von Ausgleichszulagen, Sozialhilfe sowie Asylwerber erhalten mit der „FairCard“ ein besonders günstiges Tarifmodell. Seit 1. Jänner 2026 haben nun auch volljährige Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind, sowie im selben Haushalt lebende Personen Anspruch auf die Monatskarte maximo zum Preis von nur 20 Euro im Tarif „fair“.
  • Um die Tickets zum Tarif „fair“ zu erhalten, ist es notwendig, sich eine FairCard in einer der VMOBIL Servicestellen (ausgenommen Schruns) ausstellen zu lassen. Dafür ist der jeweilige Bescheid bzw. Ausweis mitzubringen

„Mit der Ausweitung erhalten zusätzlich rund 4.000 Menschen die Möglichkeit zu einem leistbaren Öffi-Ticket, die sonst jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, erklärte VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand.

