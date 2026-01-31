Vorarlberg baut „FairCard“-Sozialtarif aus

Mit dem FairCard-Model wurde bereits vor zehn Jahren eine Maßnahme zur Unterstützung von Menschen mit finanziell sehr eingeschränkten Möglichkeiten gesetzt, damit auch sie einfach, bequem und vor allem günstig mit Zug und Bus fahren können. Schließlich sei Mobilität ein menschliches Grundbedürfnis und notwendig für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, heißt es in einer Aussendung des Vorarlberger Verkehrsverbunds (VVV).