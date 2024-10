Beste Lage Kläranlage

In Paris sieht es da schon anders aus, denn dort geht die Stadt einem traditionsreichen Sportverein gerade gehörig auf die Nerven. Und zwar nicht dem Paris Saint-Germain Football Club, denn wer will es sich schon mit der Qatar Holding verscherzen, dafür aber dem „Club Lepic Abbesses Pétanque“ (CLAP), dem größten Pétanque-Club der Seine-Metropole mit fast 300 Mitgliedern. Seit einem halben Jahrhundert werfen diese an der Avenue Junot, unweit der Basilika Sacré-Coeur, in bester Lage also, ihre Eisenkugeln und sind pas très amusés darüber, dass ihr gewohntes Terrain der Außenflächenerweiterung eines Luxushotels weichen soll. Nicht weiter überraschend, denn es ist allgemein bekannt und in „Asterix – Tour de France“ nachzulesen, dass die Gallier keinen Spaß verstehen („Römer, wenn Du auch nur eine Kugel anrührst…“), sobald jemand versucht, sie an der Ausübung ihres Nationalsports zu hindern.