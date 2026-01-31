„Informationsfreiheit ist keine Fleißaufgabe“

„Weiterer Versuch, Transparenzrechte auszuhebeln“

Dieser E-Mail-Verkehr ist nicht einsehbar, da die Mitglieder der Landesregierung damit argumentieren, dass die E-Mails „fiktiv“ im Landesarchiv lägen und damit nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen würden. „Was hier passiert, ist kein Verwaltungsdetail, sondern ein weiterer ÖVP-Versuch, Transparenzrechte auszuhebeln. Unter dem Deckmantel einer rechtlich höchst fragwürdigen fiktiven Archivierung werden zentrale Unterlagen unter Verschluss gehalten. Besonders schwer wiegt das, weil es um Vorgänge im Umfeld des Wirtschaftsbundes geht – also genau um jenes System, das das Vertrauen in Politik und Verwaltung in Vorarlberg in den letzten Jahren massiv beschädigt hat“, begründen Eva Hammerer (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Reinhold Einwallner (SPÖ) ihren nun eingebrachten Antrag, der „fiktiven Archivierung“ ein Ende zu setzen.