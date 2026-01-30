Bombendrohung in Eisenstadt

In Eisenstadt wurde das Technologiezentrum evakuiert, nachdem es zu einer Bombendrohung gekommen war. Sämtliche Mitarbeiter mussten am Vormittag das Gebäude verlassen. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra wurde offenbar angefordert.
Von der Drohung soll auch die Bildungsdirektion neben dem Landhaus betroffen sein. Nähere Details zu der Bombendrohung waren vorerst nicht bekannt.
Seitens der Exekutive wurde lediglich bestätigt, dass es einen laufenden Polizeieinsatz gebe. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, die Gefahrenlage werde geprüft.
Offenbar hatte es wieder ein E-Mail gegeben, das sich gegen mehrere Adressaten richtete. Was in dem Mail genau steht, wurde nicht bekannt gegeben.
In der Vergangenheit hatte es bereits ähnliche Bombendrohungen gegen den Bahnhof gegeben. Sprengstoff oder anderes Material wurde damals nicht gefunden.
