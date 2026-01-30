Zwei gegen einen: Unbekannte verprügeln Urlauber

Brutalo-Attacke im Tiroler Zillertal: Zwei unbekannte Männer prügelten in der Nacht auf Freitag mehrmals heftig auf einen jungen Dänen ein. Ein Passant konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Das Opfer erlitt Verletzungen – von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen werden gesucht!
Zur Attacke kam es gegen 23 Uhr im Bereich des Sportcenters Zell am Ziller. Zwei bisher unbekannte Täter gingen laut Polizei auf den 22-jährigen Dänen los und verpassten diesem mehrere Faustschläge gegen den Kopf.
Angreifer in Flucht geschlagen
„Ein zufällig vorbeikommender 30-jähriger Bosnier vertrieb die Verdächtigen und setzte anschließend auch die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Ermittler. Das Opfer habe durch den Angriff Verletzungen im Bereich des Kopfes und an der Hand erlitten. Medizinische Versorgung vor Ort habe der Verletzte verweigert, so die Exekutive weiter.
Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:
Ermittler hoffen auf Hinweise
Von den Angreifern fehlt jede Spur – eine Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittler veröffentlichten am Freitag eine Täterbeschreibung und hoffen nun auf mögliche Hinweise. Konkret bittet die Exekutive zwei Frauen, die den Vorfall offenbar beobachtet haben, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Zell am Ziller unter der Telefonnummer: 059 133/7257.
