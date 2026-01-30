Zwei gegen einen: Unbekannte verprügeln Urlauber

Angreifer in Flucht geschlagen

„Ein zufällig vorbeikommender 30-jähriger Bosnier vertrieb die Verdächtigen und setzte anschließend auch die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Ermittler. Das Opfer habe durch den Angriff Verletzungen im Bereich des Kopfes und an der Hand erlitten. Medizinische Versorgung vor Ort habe der Verletzte verweigert, so die Exekutive weiter.