Pendler verlieren die Geduld: S-Bahn-Chaos in Wien

Besonders problematisch sind die zuletzt deutlich verlängerten Intervalle. Züge fahren seltener, Anschlüsse werden verpasst, Bahnsteige sind überfüllt. Für viele Fahrgäste bedeutet das längere Wartezeiten und ein unzuverlässiges Verkehrsangebot – gerade zu den Hauptverkehrszeiten. Doch was sind die Gründe? Von den ÖBB heißt es dazu: „Leider kam es in den vergangenen Wochen unter anderem aufgrund der extremen Wetterverhältnisse und deren anhaltenden Folgen in der Ostregion vermehrt zu Zugverspätungen und -ausfällen.“