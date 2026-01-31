Capitals mit knappem Sieg Richtung Pre-Play-off

99ers siegen

Die Graz99ers kamen zu einem 4:3-Heimerfolg gegen Schlusslicht HC Innsbruck. Zwar gingen die Tiroler in Graz durch das Ahornblatt Troy Lajeunesse in Führung (5.), Paul Huber (5.), Jakob Lippitsch (15.) und Manuel Ganahl (30.) drehten die Partie vor ausverkauftem Haus für die Steirer. Stefan Klassek brachte den Underdog noch einmal heran (35.), Marcus Vela sorgte für das letztendlich vorentscheidende 4:2 für die Hausherren (50.). Der Anschlusstreffer von Marcel Witting kam für Innsbruck zu spät (59.). Die Grazer, die bereits für das Play-off qualifiziert sind, schoben sich auf Rang zwei vor – einen Zähler hinter ICE-Leader KAC.