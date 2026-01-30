Region kämpft um vernünftige Gesundheitsversorgung

Rascher Gesprächstermin mit LGA-Chefin

Bierbach stellt nicht nur Detailfragen zum leisen Herunterfahren der Klinik Gmünd und den problematischen Krankentransporten seit Neujahr, sondern auch zur EU-weit ausgeschriebenen Vergabe an die Johanniter, die „Krone“ berichtete. Laut seinen Infos sei bei der Vergabe nicht nur Vorstand Bernhard Kadlec involviert gewesen – dies wies die LGA bereits scharf zurück – sondern auch ein weiterer Johanniter in der LGA. Laut LGA war Kadlec während der Ausschreibung aber noch nicht Vorstand und „es gibt keinerlei Befangenheit“. Auch Bräutigam antwortete prompt, dankt Bierbach für die Fragen und lädt ihn mit der ärztlichen Direktorin zum Gespräch Mitte Februar in Gmünd ein.