Promillegrenze für Kantonsparlament gefordert

„Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Abgeordnete während der Sitzungen alkoholisiert sind“, heißt es in dem Antrag Gafners. Man dürfe wohl von Abgeordneten bei Abstimmungen über Kredite in Millionenhöhe und ein Budget in Milliardenhöhe so viel Aufmerksamkeit verlangen wie im Straßenverkehr, deshalb sei eine Promillegrenze wie auf den Straßen angemessen.