Snowparks: Wo der Himmel zum Spielplatz wird!

Und doch spricht Martin ein Thema offen an, das ihn beschäftigt. Denn während Stars aus der ganzen Welt am Kitzsteinhorn trainieren, fehlt ausgerechnet der rot-weiß-rote Nachwuchs an der Spitze. „Wir haben hier im Herbst und Winter Athleten aus den USA, aus Kanada, aus Australien, aus ganz Europa“, sagt er. „Die kommen extra her, weil sie wissen, dass sie hier perfekte Bedingungen vorfinden.“