Rapids Bolla nach Ungarn? „Er geht nirgendwo hin!“

Bereit

Folglich sehr wahrscheinlich auch am Samstag in der Startformation. Da geht‘s für Rapid zum Start ins Frühjahr gleich im Cup um sehr viel. Ein Sieg in Ried wäre nicht nur gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale, sondern auch mit einem veritablen Stimmungsaufheller, den Rapid nach dem (wieder einmal) hochturbulenten Herbst gut vertragen würde. „Wir sind mehr als nur bereit“, verspricht Trainer Hoff Thorup.