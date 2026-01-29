Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfergerücht

Rapids Bolla nach Ungarn? „Er geht nirgendwo hin!“

Bundesliga
29.01.2026 16:15
Bendeguz Bolla bleibt Rapidler.
Bendeguz Bolla bleibt Rapidler.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kaum war das Gerücht aufgepoppt, fuhr Rapid dem medialen Rotor schon in die Parade. Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla bleit in Hütteldorf, heißt es.

0 Kommentare

Am Donnerstagnachmittag hatte die Schlagzeile die Runde gemacht. Bolla, den technisch versierten Rechtsverteidiger mit Offensivdrang, soll es in die Heimat ziehen. Ungarns Rekordmeister Ferencvaros Budapest, u.a. Ex-Klub von Peter Stöger, soll es auf Bolla abgesehen haben.

„Absoluter Stammspieler“
„Sicher nicht“, ging die Rapid-Chefität bei der donnerstägigen Pressekonferenz unisono in die Gegenoffensive. „Ein Wintertransfer macht keinen Sinn“, sagte Sportchef Katzer: „Bendi ist absoluter Stammspieler und sehr wichtig.“ Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup schlug in die gleiche Kerbe. Bolla werde „nirgendwo hingehen“.

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Bereit
Folglich sehr wahrscheinlich auch am Samstag in der Startformation. Da geht‘s für Rapid zum Start ins Frühjahr gleich im Cup um sehr viel. Ein Sieg in Ried wäre nicht nur gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale, sondern auch mit einem veritablen Stimmungsaufheller, den Rapid nach dem (wieder einmal) hochturbulenten Herbst gut vertragen würde. „Wir sind mehr als nur bereit“, verspricht Trainer Hoff Thorup.

Lesen Sie auch:
Erleben Sie u.a den SK Rapid live or Ort
Mitmachen & gewinnen
Erleben Sie Wiener Sporthighlights hautnah
28.01.2026
Barisic im Interview:
„Ich hätte Didis Entlassung nie zustimmen sollen!“
28.01.2026
Spendenaktion
Grün-weiße Wärme: Rapid hilft Obdachlosen
27.01.2026

Auch weil Bendeguz Bolla idealerweise mit dem Kopf ausschließlich bei Rapid ist. Auch wenn die Transferkarten im Sommer neu gemischt werden könnten, zumal Ferencvaros es durchaus ernst meinen soll mit dem 26-jährigen Ungarn ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Bundesliga
Transfergerücht
Rapids Bolla nach Ungarn? „Er geht nirgendwo hin!“
Krone Plus Logo
Heimische Cup-Helden
Die große Sehnsucht nach einem „Party-Platzsturm“
Barisic im Interview:
„Ich hätte Didis Entlassung nie zustimmen sollen!“
Vertragsauflösung
GAK und Filipovic gehen getrennte Wege
Folgt auf Werner
Offiziell: Tomas Zorn wird Austria-Sportchef

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf