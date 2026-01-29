Rapids Bolla nach Ungarn? „Er geht nirgendwo hin!“

Kaum war das Gerücht aufgepoppt, fuhr Rapid dem medialen Rotor schon in die Parade. Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla bleit in Hütteldorf, heißt es.
Am Donnerstagnachmittag hatte die Schlagzeile die Runde gemacht. Bolla, den technisch versierten Rechtsverteidiger mit Offensivdrang, soll es in die Heimat ziehen. Ungarns Rekordmeister Ferencvaros Budapest, u.a. Ex-Klub von Peter Stöger, soll es auf Bolla abgesehen haben.
„Absoluter Stammspieler“
„Sicher nicht“, ging die Rapid-Chefität bei der donnerstägigen Pressekonferenz unisono in die Gegenoffensive. „Ein Wintertransfer macht keinen Sinn“, sagte Sportchef Katzer: „Bendi ist absoluter Stammspieler und sehr wichtig.“ Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup schlug in die gleiche Kerbe. Bolla werde „nirgendwo hingehen“.
Bereit
Folglich sehr wahrscheinlich auch am Samstag in der Startformation. Da geht‘s für Rapid zum Start ins Frühjahr gleich im Cup um sehr viel. Ein Sieg in Ried wäre nicht nur gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale, sondern auch mit einem veritablen Stimmungsaufheller, den Rapid nach dem (wieder einmal) hochturbulenten Herbst gut vertragen würde. „Wir sind mehr als nur bereit“, verspricht Trainer Hoff Thorup.
Auch weil Bendeguz Bolla idealerweise mit dem Kopf ausschließlich bei Rapid ist. Auch wenn die Transferkarten im Sommer neu gemischt werden könnten, zumal Ferencvaros es durchaus ernst meinen soll mit dem 26-jährigen Ungarn ...
