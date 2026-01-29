Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gottwald platzt Kragen

„Die Regierung übernimmt keine Verantwortung“

Sport-Mix
29.01.2026 15:58
Felix Gottwald holte in seiner großen Sportkarriere als Nordischer Kombinierer 3 x Olympia-Gold, ...
Felix Gottwald holte in seiner großen Sportkarriere als Nordischer Kombinierer 3 x Olympia-Gold, 1 x Olympia-Silber, 3 x Olympia Bronze sowie 3 x WM-Gold, 2 x WM-Silber und 6 x WM-Bronze.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympia-Athlet, erklärte gegenüber „Heute“: „Im Jahr 1777 wurde die tägliche Turnstunde erstmals erwähnt. Es gibt bereits einen Regierungsbeschluss, aber es passiert nichts. Die Regierung ist für mich nicht relevant. Sie übernimmt keine Verantwortung, tut nur so – davon bin ich gesättigt.“ Peter McDonald, Präsident der Sportunion, sagte gegenüber der „Krone“: „Die Bedeutung von Sport und Bewegung ist in der Regierung offensichtlich noch nicht voll angekommen.“

0 Kommentare

Wie sehr Sport und Bewegung bei Kindern und Eltern zieht, sieht man am Eltern-Kind-Turnen im Sportverein. „Das ist oft schneller ausverkauft als ein Konzert von Taylor Swift“, meint Peter McDonald, Präsident der Sportunion. Der fünffache Familienvater betont einmal mehr: „Wir brauchen eine noch viel größere Sport- und Bewegungskultur in Österreich.“

Peter McDonald spricht viele wichtige Punkte an.
Peter McDonald spricht viele wichtige Punkte an.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Ein absoluter Game Changer ist für ihn die tägliche Bewegungseinheit in den Kindergärten und Schulen: „Das bringt auch Kinder in die Sportvereine. Aber wir müssen es noch viel flächendeckender ausrollen.“ Derzeit arbeiten 1439 Bewegungscoaches, die von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion gestellt werden, in 3495 Bildungseinrichtungen. Sie bewegen 230.785 Kinder. Das sind aber noch nicht einmal 20 Prozent. McDonald: „Das Ziel ist rasch zwei von drei Kindern täglich in Schule und Kindergärten zu bewegen und damit mehr Kinder in Sportvereine zu bringen. Das gesellschaftliche langfristige Ziel muss natürlich 100 Prozent heißen.“

„Es scheint ein softes, unterschätztes Thema zu sein“
Für McDonald ist klar: Sport ist unbestritten extrem wertvoll für Gesellschaft („nirgendwo funktioniert Integration besser als durch Sport), Bildungsbereich („es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Hirn nach Bewegung aufnahmefähiger ist“) und Gesundheitsbereich („Sport und Bewegung sind die beste Medizin“).

Sport und Bewegung ist für Kinder elementar.
Sport und Bewegung ist für Kinder elementar.(Bild: GEPA)

Warum steht es in der Politik trotzdem nicht sehr weit oben? „Das ist eine gute Frage, offensichtlich ist dort die Bedeutung von Sport und Bewegung für die vielen Gesellschaftsbereiche noch nicht voll angekommen, es scheint ein eher softes, in seiner politischen Bedeutung unterschätztes Thema zu sein. Hans Niessl (Sport Austria Präsident) und ich haben mit dem Großteil der Regierungsmitlgieder ausführliche Gespräche geführt, um sie von der notwendigen Erhöhung des Stellenwerts des Sports zu überzeugen. Jetzt müssen allerdings Taten folgen.“

Sportstätten statt Krankenbetten
Das Fazit von McDonald: „Sportstätten statt Krankenbetten sollte die Devise sein. Wir müssen über Fachbereiche hinweg und über Generationen denken. Sportstätten von heute sparen Krankenbetten von morgen. Auch wenn es derzeit schwierig ist, finanzielle Mittel aufzustellen. Für die Tägliche Bewegungseinheit muss das möglich werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Sport-Mix
Gottwald platzt Kragen
„Die Regierung übernimmt keine Verantwortung“
Hyrox-Hype erklärt
„Starke Frauenkörper rücken mehr in den Fokus“
Historischer Coup
Island nach 16 Jahren wieder im EM-Halbfinale
Snooker-Wunderkind
Zwei Weltrekorde! 2-jähriger Bub sorgt für Staunen
Notwendiger Schritt
Dieser Verein entlässt erstmals seinen Trainer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf