„Die Regierung übernimmt keine Verantwortung“

Ein absoluter Game Changer ist für ihn die tägliche Bewegungseinheit in den Kindergärten und Schulen: „Das bringt auch Kinder in die Sportvereine. Aber wir müssen es noch viel flächendeckender ausrollen.“ Derzeit arbeiten 1439 Bewegungscoaches, die von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion gestellt werden, in 3495 Bildungseinrichtungen. Sie bewegen 230.785 Kinder. Das sind aber noch nicht einmal 20 Prozent. McDonald: „Das Ziel ist rasch zwei von drei Kindern täglich in Schule und Kindergärten zu bewegen und damit mehr Kinder in Sportvereine zu bringen. Das gesellschaftliche langfristige Ziel muss natürlich 100 Prozent heißen.“