„Die Regierung übernimmt keine Verantwortung“

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympia-Athlet, erklärte gegenüber „Heute“: „Im Jahr 1777 wurde die tägliche Turnstunde erstmals erwähnt. Es gibt bereits einen Regierungsbeschluss, aber es passiert nichts. Die Regierung ist für mich nicht relevant. Sie übernimmt keine Verantwortung, tut nur so – davon bin ich gesättigt.“ Peter McDonald, Präsident der Sportunion, sagte gegenüber der „Krone“: „Die Bedeutung von Sport und Bewegung ist in der Regierung offensichtlich noch nicht voll angekommen.“
Wie sehr Sport und Bewegung bei Kindern und Eltern zieht, sieht man am Eltern-Kind-Turnen im Sportverein. „Das ist oft schneller ausverkauft als ein Konzert von Taylor Swift“, meint Peter McDonald, Präsident der Sportunion. Der fünffache Familienvater betont einmal mehr: „Wir brauchen eine noch viel größere Sport- und Bewegungskultur in Österreich.“
Ein absoluter Game Changer ist für ihn die tägliche Bewegungseinheit in den Kindergärten und Schulen: „Das bringt auch Kinder in die Sportvereine. Aber wir müssen es noch viel flächendeckender ausrollen.“ Derzeit arbeiten 1439 Bewegungscoaches, die von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion gestellt werden, in 3495 Bildungseinrichtungen. Sie bewegen 230.785 Kinder. Das sind aber noch nicht einmal 20 Prozent. McDonald: „Das Ziel ist rasch zwei von drei Kindern täglich in Schule und Kindergärten zu bewegen und damit mehr Kinder in Sportvereine zu bringen. Das gesellschaftliche langfristige Ziel muss natürlich 100 Prozent heißen.“
„Es scheint ein softes, unterschätztes Thema zu sein“
Für McDonald ist klar: Sport ist unbestritten extrem wertvoll für Gesellschaft („nirgendwo funktioniert Integration besser als durch Sport), Bildungsbereich („es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Hirn nach Bewegung aufnahmefähiger ist“) und Gesundheitsbereich („Sport und Bewegung sind die beste Medizin“).
Warum steht es in der Politik trotzdem nicht sehr weit oben? „Das ist eine gute Frage, offensichtlich ist dort die Bedeutung von Sport und Bewegung für die vielen Gesellschaftsbereiche noch nicht voll angekommen, es scheint ein eher softes, in seiner politischen Bedeutung unterschätztes Thema zu sein. Hans Niessl (Sport Austria Präsident) und ich haben mit dem Großteil der Regierungsmitlgieder ausführliche Gespräche geführt, um sie von der notwendigen Erhöhung des Stellenwerts des Sports zu überzeugen. Jetzt müssen allerdings Taten folgen.“
Sportstätten statt Krankenbetten
Das Fazit von McDonald: „Sportstätten statt Krankenbetten sollte die Devise sein. Wir müssen über Fachbereiche hinweg und über Generationen denken. Sportstätten von heute sparen Krankenbetten von morgen. Auch wenn es derzeit schwierig ist, finanzielle Mittel aufzustellen. Für die Tägliche Bewegungseinheit muss das möglich werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.