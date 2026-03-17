Mpabbe gibt Comeback ++ Tauziehen im Tischtennis

Kylian Mbappe kehrt nach einem Monat zurück auf den grünen Rasen, Sinia Kraus kämpft heute Abend um den Einzug ins Hauptfeld von Miami und das Tauziehen im österreichischen Tischtennisverband geht weiter – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 17. März.