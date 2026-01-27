Urlauber müssen hier bald ihre Finanzen offenlegen

Maßnahme soll auch Umwelt schützen

Ziel sei es, Besucher anzuziehen, die mehr Geld ausgeben und sich an lokale Regeln sowie kulturelle und religiöse Traditionen halten. Die Behörden argumentieren, dies könne nicht nur die Wirtschaft stärken, sondern auch Umwelt und Kultur schützen, die seit Jahren unter dem Massentourismus leiden. Bali zählt zu den beliebtesten Reisezielen Südostasiens; allein 2025 reisten laut Provinzverwaltung rund 7,1 Millionen internationale Gäste auf die Insel – bei etwas mehr als vier Millionen Einwohnern.