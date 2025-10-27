Forscher lösen Rätsel
Berühmtes „Rattenloch“ hatte anderen Verursacher
Zwei Jahrzehnte lang glaubten die Menschen in Chicago, ein unglücklicher Stadtbewohner aus der Kanalisation habe sich im nassen Beton verewigt. Das „Chicago Rat Hole“ – liebevoll „Splatatouille“ genannt – wurde zum Kultobjekt, zum Pilgerort, ja fast zur Sehenswürdigkeit. Doch nun zeigt eine wissenschaftliche Analyse: Die berühmte „Ratte“ war mit großer Wahrscheinlichkeit gar keine.
Forscher der University of Tennessee in Knoxville veröffentlichten im Fachjournal „Biology Letters“ eine detaillierte Untersuchung, die die urbane Legende endgültig auf den Kopf stellt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,67 Prozent handelt es sich bei dem Tierabdruck in Wirklichkeit um ein Eichhörnchen – genauer gesagt um ein östliches Grauhörnchen, das in Chicago weit verbreitet ist.
Sogar Paar heiratete daneben
Der ungewöhnliche Abdruck auf einem Gehsteig in Chicagos Roscoe Village-Viertel existiert vermutlich seit den frühen 2000er-Jahren. 2024 ging das Foto eines Komikers auf Social Media viral – plötzlich wollten alle den „Tatort“ sehen. Manche legten Käse oder Münzen nieder, ein Paar heiratete sogar daneben. Doch Anwohner beschwerten sich, und so wurde der Pflasterabschnitt im April 2024 von der Stadt entfernt und eingelagert.
Das öffentliche Interesse ließ Wissenschaftler aufhorchen. Michael Granatosky und sein Team verglichen den Abdruck mithilfe von Fotos mit Messungen an über 400 Museumsexemplaren von Nagetieren, die in Chicago vorkommen – darunter Ratten, Mäuse, Bisamratten, Streifenhörnchen und verschiedene Eichhörnchenarten.
Forscher sicher: Ratte war das keine
Die Forscher fanden schnell heraus: Für eine Ratte sind die Pfoten und Gliedmaßen auf dem Abdruck viel zu lang und zu schmal. Das Profil passt hingegen perfekt zu kletternden Nagern wie dem östlichen Grauhörnchen oder dem Fuchshörnchen. Auch das Verhalten spricht dafür: Beton wird meist tagsüber gegossen, wenn Eichhörnchen aktiv sind – Ratten hingegen schlafen dann.
Die wahrscheinlichste Erklärung: Ein Eichhörnchen ist bei einem Sprung oder Sturz auf den noch feuchten Zement gefallen – oder wurde von einem Greifvogel fallen gelassen – und hat so sein letztes Zeichen hinterlassen.
Name bleibt wohl dennoch bestehen
Obwohl die Forscher vorschlagen, den Abdruck künftig „Windy City Sidewalk Squirrel“ zu nennen, dürfte der alte Name bleiben. „Das Rattenloch gehört inzwischen zu Chicago wie der Willis Tower“, so Ryan Gage vom städtischen Tiefbauamt. Auch der Komiker Winslow Dumaine, der die Entdeckung viral gemacht hatte, nimmt’s mit Humor: „Marilyn Monroe hieß auch nicht wirklich so – aber der Mythos lebt.“
