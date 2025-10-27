Berühmtes „Rattenloch“ hatte anderen Verursacher

Forscher sicher: Ratte war das keine

Die Forscher fanden schnell heraus: Für eine Ratte sind die Pfoten und Gliedmaßen auf dem Abdruck viel zu lang und zu schmal. Das Profil passt hingegen perfekt zu kletternden Nagern wie dem östlichen Grauhörnchen oder dem Fuchshörnchen. Auch das Verhalten spricht dafür: Beton wird meist tagsüber gegossen, wenn Eichhörnchen aktiv sind – Ratten hingegen schlafen dann.