Bella Hadid sorgt als „Lady in Red“ für Wirbel

Wow, was für ein Auftritt! Bella Hadid war bei der Premiere von „The Beauty“ in New York eindeutig DER Hingucker schlechthin. Das Model, das in der Serie auch mitspielt, kam in einem roten Traumkleid, das nur wenig der Fantasie überließ ...
„The Beauty“ ist die neue, gehypte Serie von Ryan Murphy, der unter anderem für „American Horror Story“ und „All‘s Fair“ verantwortlich ist. Zwar hat Bella Hadid in den elf Folgen der Show nur einen kleinen Auftritt, auf dem roten Teppich in New York stahl sie aber nicht nur Ashton Kutcher, sondern auch allen anderen Stars der Serie glatt die Show.
Ohne BH am Red Carpet
Das lag vor allem an Hadids wahnsinnig aufregender Robe. Die war nämlich nicht nur feurig rot und an vielen Stellen transparent, sondern vor allem auch so hauchzart, dass man (fast) alles zu sehen bekam. Auch deshalb, weil Hadid keinen BH trug. Ein echter Blickfang!
Zu dem roten Wow-Dress trug die Model-Schönheit rote High Heels. Ihre Mähne hatte Hadid zu einem strengen Dutt im Nacken gestylt, sodass der Blick auf die funkelnde Ohrringe freigegeben wurde.
Ein sonnengeküsstes Make-up sorgte schließlich für den nötigen Glow, der nur durch Bellas strahlendes Lächeln übertroffen wurde.
Umarmung für Kutcher
Auf dem roten Teppich gab‘s für Bella Hadid dann auch eine Umarmung von Ashton Kutcher, der in „The Beauty“ als Tech-Milliardär Byron Forst zu sehen ist. In weiteren Rollen spielen unter anderem Rebecca Hall und Evan Peters.
Bella Hadid zählt neben Schwester Gigi Hadid zu den derzeit begehrtesten Topmodels. Die 29-Jährige war zuletzt allerdings kürzer getreten, da sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, hervorgerufen durch Lyme-Borreliose, zu kämpfen hat.
