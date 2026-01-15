Vorteilswelt
Zeigt (fast) alles

Bella Hadid sorgt als „Lady in Red“ für Wirbel

Star-Style
15.01.2026 09:43
Bella Hadid stahl bei der Premiere von „The Beauty“ allen die Show!
Bella Hadid stahl bei der Premiere von „The Beauty“ allen die Show!(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wow, was für ein Auftritt! Bella Hadid war bei der Premiere von „The Beauty“ in New York eindeutig DER Hingucker schlechthin. Das Model, das in der Serie auch mitspielt, kam in einem roten Traumkleid, das nur wenig der Fantasie überließ ...

„The Beauty“ ist die neue, gehypte Serie von Ryan Murphy, der unter anderem für „American Horror Story“ und „All‘s Fair“ verantwortlich ist. Zwar hat Bella Hadid in den elf Folgen der Show nur einen kleinen Auftritt, auf dem roten Teppich in New York stahl sie aber nicht nur Ashton Kutcher, sondern auch allen anderen Stars der Serie glatt die Show.

Ohne BH am Red Carpet
Das lag vor allem an Hadids wahnsinnig aufregender Robe. Die war nämlich nicht nur feurig rot und an vielen Stellen transparent, sondern vor allem auch so hauchzart, dass man (fast) alles zu sehen bekam. Auch deshalb, weil Hadid keinen BH trug. Ein echter Blickfang!

Bella Hadid stahl bei der Premiere von „The Beauty“ allen die Show.
Bella Hadid stahl bei der Premiere von „The Beauty“ allen die Show.(Bild: AFP/THEO WARGO)
Die Model-Schönheit, die in der Serie eine kleine Rolle ergattern konnte, kam in einem ...
Die Model-Schönheit, die in der Serie eine kleine Rolle ergattern konnte, kam in einem Wow-Kleid, das mehr preisgab als verbarg.(Bild: AP/Evan Agostini)
Für die Fotografen gab‘s von Bella ein Bussi.
Für die Fotografen gab‘s von Bella ein Bussi.(Bild: AP/Evan Agostini)

Zu dem roten Wow-Dress trug die Model-Schönheit rote High Heels. Ihre Mähne hatte Hadid zu einem strengen Dutt im Nacken gestylt, sodass der Blick auf die funkelnde Ohrringe freigegeben wurde.

Ein sonnengeküsstes Make-up sorgte schließlich für den nötigen Glow, der nur durch Bellas strahlendes Lächeln übertroffen wurde. 

Und für Ashton Kutcher eine herzliche Umarmung.
Und für Ashton Kutcher eine herzliche Umarmung.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Bella Hadid mit dem „The Beauty“-Cast
Bella Hadid mit dem „The Beauty“-Cast(Bild: AP/Evan Agostini)

Umarmung für Kutcher
Auf dem roten Teppich gab‘s für Bella Hadid dann auch eine Umarmung von Ashton Kutcher, der in „The Beauty“ als Tech-Milliardär Byron Forst zu sehen ist. In weiteren Rollen spielen unter anderem Rebecca Hall und Evan Peters.

Lesen Sie auch:
Gigi und Bella Hadid habe eine Halbschwester, von der sie erst vor eineinhalb Jahren erfahren ...
Familien-Hammer
Bella und Gigi Hadids geheime Halbschwester
31.05.2025
Was ist da nur los?
Bella Hadid postet Schock-Fotos aus Krankenhaus
18.09.2025

Bella Hadid zählt neben Schwester Gigi Hadid zu den derzeit begehrtesten Topmodels. Die 29-Jährige war zuletzt allerdings kürzer getreten, da sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, hervorgerufen durch Lyme-Borreliose, zu kämpfen hat.

