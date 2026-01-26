Comeback-Jahr mit Aufs und Abs für Galler

Nach Kreuzbandriss zu Jahresende 2024 kehrte die Snowboard-Crosserin Anna Galler diesen Winter in den Rennzirkus zurück. Dabei gelang ihr gleich ein ungewöhnlicher Premierensieg.
Ein Kreuzbandriss im Jahr 2024 hat Anna Galler ziemlich aus der Bahn geworfen. „Das war ein Schock“, erinnert sich die Pongauerin. Mittlerweile bestreitet sie wieder Rennen, ist im Snowboard-Cross-Europacup unterwegs. „Schmerzen im Knie habe ich nicht, aber im Kopf bin ich oft noch nicht bereit. Ich mache mir zu viel Druck“, berichtet die 23-Jährige von einer Comeback-Saison mit Aufs und Abs.
Zuletzt feierte sie in der Türkei ihren ersten Sieg auf Europacup-Ebene. „Aber da wurde die Quali aufgrund des schlechten Wetters als Rennen gewertet. Ich habe mich natürlich gefreut, trotzdem war es komisch“, so die SC Radstadt-Athletin.
Weltcupstart im Visier
Diese Saison dient für sie als Aufbau, im März möchte sie beim Heimrennen in Montafon in den Weltcup zurückkehren. „Das wäre der Plan. Bis dahin will ich aber noch einige gute Resultate erzielen.“
