Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Samt Debüt-Sieg

Comeback-Jahr mit Aufs und Abs für Galler

Salzburg
26.01.2026 09:30
Snowboardcrosserin Anna Maria Galler
Snowboardcrosserin Anna Maria Galler(Bild: Anna Galler)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Nach Kreuzbandriss zu Jahresende 2024 kehrte die Snowboard-Crosserin Anna Galler diesen Winter in den Rennzirkus zurück. Dabei gelang ihr gleich ein ungewöhnlicher Premierensieg.

0 Kommentare

Ein Kreuzbandriss im Jahr 2024 hat Anna Galler ziemlich aus der Bahn geworfen. „Das war ein Schock“, erinnert sich die Pongauerin. Mittlerweile bestreitet sie wieder Rennen, ist im Snowboard-Cross-Europacup unterwegs. „Schmerzen im Knie habe ich nicht, aber im Kopf bin ich oft noch nicht bereit. Ich mache mir zu viel Druck“, berichtet die 23-Jährige von einer Comeback-Saison mit Aufs und Abs.

Lesen Sie auch:
Stephan Embacher
Krimi in Oberstdorf
Österreichs Adler verpassen WM-Gold um 9,6 Punkte
25.01.2026
Siegreiche Titelkämpfe
Höllwart holte ein Viertel aller Judo-Goldenen
25.01.2026
Transfer im Sommer
U17-Vizechampion Hofmann von Salzburg zur Austria
25.01.2026

Zuletzt feierte sie in der Türkei ihren ersten Sieg auf Europacup-Ebene. „Aber da wurde die Quali aufgrund des schlechten Wetters als Rennen gewertet. Ich habe mich natürlich gefreut, trotzdem war es komisch“, so die SC Radstadt-Athletin.

Weltcupstart im Visier
Diese Saison dient für sie als Aufbau, im März möchte sie beim Heimrennen in Montafon in den Weltcup zurückkehren. „Das wäre der Plan. Bis dahin will ich aber noch einige gute Resultate erzielen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
250.139 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
214.529 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
207.060 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf