Comeback-Jahr mit Aufs und Abs für Galler

Ein Kreuzbandriss im Jahr 2024 hat Anna Galler ziemlich aus der Bahn geworfen. „Das war ein Schock“, erinnert sich die Pongauerin. Mittlerweile bestreitet sie wieder Rennen, ist im Snowboard-Cross-Europacup unterwegs. „Schmerzen im Knie habe ich nicht, aber im Kopf bin ich oft noch nicht bereit. Ich mache mir zu viel Druck“, berichtet die 23-Jährige von einer Comeback-Saison mit Aufs und Abs.