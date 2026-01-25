Höllwart holte ein Viertel aller Judo-Medaillen

Die Österreichischen Meisterschaften der Klassen U18 und U23 in Linz brachten für Salzburgs Talente einen wahren Medaillenregen. Insgesamt kehrten sie mit acht Titeln und weiteren neunmal Edelmetall heim. Eine schlug sogar doppelt zu.
Bereits am Samstag klassierte sich Salzburg in der U18-Bundesländerwertung hinter Oberösterreich auf Rang zwei, jubelte je viermal über Gold und Bronze. Felix Scheiber vom PSV verzichtete auf die Titelverteidigung bis 81 Kilo – und holte sich bis 90 den Titel. Über die selbe Medaillenfarbe freuten sich Michaela Höllwart (plus 70) von Sanjindo Bischofshofen, Raphael Neustätter (PSV, bis 46) und Michael Hacksteiner (Sanjindo, bis 66). Bronze ging an Carmen Stöckl (PSV, bis 52), Tobias Winkler (Sanjindo, bis 46), Hermann Klug (Judoschule Sakura, bis 60) und PSV-Talent Pedro Araujo (bis 73).
Marathon-Girl und Toptalent schlugen zu
Am Sonntag wurde es in der U23 noch mal erfolgreicher. Zuvorderst strahlte Michaela Höllwart abermals über Gold über 78 Kilo. Mit zwei von gesamt acht Salzburger Medaillen holte die Pongauerin also ein Viertel aller Goldenen. Neben ihr siegten auch Toptalent und Sanjindo-Kollegin Elena Dengg (bis 78), Marathon-Girl Helene Rottenhofer (JU Flachgau, bis 63) und der für Wels startende Strobler Alexander Kaserer (bis 73). Rottenhofer musste in der Vorrunde nicht weniger als dreimal ins Golden Score und kam auf eine stolze Netto-Kampfzeit von über 30 Minuten.
Die Bilanz abrunden konnten am zweiten Tag Larissa Sickinger (Silber bis 57, Judogym Salzburg-Seekirchen), Marlene Schinwald (Bronze, Flachgau), Natasa Pavic (Silber bis 78, PSV), Fabian Moosbauer (Bronze bis 60, Flachgau) und Gregor Marx (Silber bis 100, PSV).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.