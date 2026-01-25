Höllwart holte ein Viertel aller Judo-Medaillen

Marathon-Girl und Toptalent schlugen zu

Am Sonntag wurde es in der U23 noch mal erfolgreicher. Zuvorderst strahlte Michaela Höllwart abermals über Gold über 78 Kilo. Mit zwei von gesamt acht Salzburger Medaillen holte die Pongauerin also ein Viertel aller Goldenen. Neben ihr siegten auch Toptalent und Sanjindo-Kollegin Elena Dengg (bis 78), Marathon-Girl Helene Rottenhofer (JU Flachgau, bis 63) und der für Wels startende Strobler Alexander Kaserer (bis 73). Rottenhofer musste in der Vorrunde nicht weniger als dreimal ins Golden Score und kam auf eine stolze Netto-Kampfzeit von über 30 Minuten.