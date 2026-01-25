Arnie knallhart: „Aufgeben darf nie Option sein!“

„Doc Brown“ in „Zurück in die Zukunft“ setzt für den Antrieb seines „Fluxkompensators“ sogar Restmüll ein, der dann zu Treibstoff umgewandelt wird. Eine Traumvorstellung, der Sie etwas für uns alle eines Tages einmal vielleicht abgewinnen können?

Schon vor Jahren habe ich einen meiner Hummer auf Biotreibstoff umgerüstet – um zu zeigen, dass es Alternativen zu Benzin gibt. Später folgten ein Hummer mit Wasserstoffantrieb und einer mit Elektrobatterie. Ich bin sicher, dass ich eines Tages auch einen vierten Hummer auf eine Energiequelle umrüsten werde, die wir heute noch gar nicht kennen. Innovation ist für mich kein Traum und keine Filmszene, sondern das Zusammenspiel von kreativem Denken, Mut und harter Arbeit. Ich bin überzeugt, dass weiterhin großartige Lösungen für eine saubere Zukunft entstehen werden.