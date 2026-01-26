Neureuther tobt: „Das regt mich wahnsinnig auf!“

Die deutsche Nominierungsfrist für Olympia war nämlich bereits am Dienstag abgelaufen. Den Deutschen stehen für Bormio nur fünf Startplätze zur Verfügung, und diese wurden bereits vergeben. Allerdings auch an den angeschlagenen Alexander Schmid und an Anton Grammel, der die Norm nur zum Teil erfüllt hat. Einen Platz nachträglich zu streichen, kommt für den DSV allerdings nicht infrage.