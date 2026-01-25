Neuer Film gibt Einblicke in Melania Trumps Leben

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat am Samstag im Weißen Haus eine private Vorführung eines neuen Dokumentarfilms über ihr Leben ausgerichtet. Darin zu sehen seien seltene Einblicke hinter die Kulissen der First Lady, die sich während der zweiten Amtszeit ihres Mannes in der Öffentlichkeit rargemacht hat.