Kurz vor Kinostart
Neuer Film gibt Einblicke in Melania Trumps Leben
Die First Lady der USA, Melania Trump, hat am Samstag im Weißen Haus eine private Vorführung eines neuen Dokumentarfilms über ihr Leben ausgerichtet. Darin zu sehen seien seltene Einblicke hinter die Kulissen der First Lady, die sich während der zweiten Amtszeit ihres Mannes in der Öffentlichkeit rargemacht hat.
Der Film mit dem Titel „Melania“ dokumentiert die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025. Es sei das erste Mal gewesen, dass der Präsident, ihre Familie und enge Freunde den Film in voller Länge gesehen hätten, so Marc Beckman, ein externer Berater und Agent der First Lady.
Er zeigt sie auch in ihrer Rolle als Beraterin des Präsidenten – so ermutigt sie ihn in einer Szene, in seiner Antrittsrede die Begriffe „Friedensstifter und Einiger“ zu betonen.
An der Vorführung im East Room nahmen rund 70 Personen teil, darunter der ehemalige Profiboxer Mike Tyson, die jordanische Königin Rania sowie die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, Andy Jassy, und General Electric, Larry Culp.
Weitere Auftritte geplant
Der Produzent des Films, Beckman, schloss den 40-Millionen-Dollar-Vertrag mit den Amazon MGM Studios ab. In einem Interview sagte Beckman, es handle sich „überhaupt nicht um einen politischen Film“. Vor dem weltweiten Kinostart am 30. Jänner sind weitere öffentliche Auftritte geplant.
