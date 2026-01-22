Vorteilswelt
Zeuge via Video-Call

Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!

Society International
22.01.2026 12:03
Zeuge via Video-Call: Barron Trump alarmierte die Polizei und wurde dadurch zum Helden.
Zeuge via Video-Call: Barron Trump alarmierte die Polizei und wurde dadurch zum Helden.
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Bei einem Prozess vor dem Snaresbrook Crown Court in London kam überraschend heraus, dass Barron Trump, der jüngste Sohn von US-Präsident Trump, während eines Video-Calls mit einer Frau in London zum Helden geworden ist. Der 19-Jährige verständigte die Polizei, als er sah, dass diese vor der Kamera brutalst verprügelt wurde. 

Der Vorfall ereignete sich britischen Medienberichten zufolge bereits im Jänner 2025. Der junge Trump befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Video-Telefonat mit einer Bekannten in London, als er Zeuge wurde, wie diese angegriffen wurde. Der Angeklagte, ein 22-jähriger Russe, soll die Frau während des Gesprächs mehrfach geschlagen und beschimpft haben. Er trat ihr in den Bauch, als sie bereits neben dem Kühlschrank am Boden lag. 

Trump-Sohn fleht um Hilfe
In der Gerichtsverhandlung wurde der Mitschnitt von Barron Trumps Notruf abgespielt. Nachdem er herausgefunden hatte, wie er den Notruf in London erreichen konnte, schilderte er dem Callcenter-Mitarbeiter mit hörbar besorgter Stimme: „Ich habe gerade einen Anruf von einem Mädchen bekommen, das ich kenne. Sie wird verprügelt. Es ist ein echter Notfall, bitte.“

Barron Trump mit seinen Eltern Melania und Donals Trump
Barron Trump mit seinen Eltern Melania und Donals Trump(Bild: AFP/JIM WATSON)

Weil er zunächst nicht erklärte, woher er die junge Frau kannte, wurde er während des Gesprächs ermahnt. Die Mitarbeiterin sagte zu ihm: „Könnten Sie bitte aufhören, so unhöflich zu sein, und meine Fragen beantworten? Wenn Sie der Person wirklich helfen wollen, dann tun Sie das klar und präzise. Also: Woher kennen Sie sie?“

Barron antwortete schließlich: „Ich habe sie über soziale Medien kennengelernt. Sie wird gerade übel zugerichtet, und der Anruf war vor etwa acht Minuten. Ich weiß nicht, was seitdem passiert sein könnte.“

Trotz der Distanz über den Atlantik hinweg gelang es Trump, den Rettungskräften die genaue Adresse in London zu übermitteln.

„Ein Zeichen Gottes“: Opfer dankt Barron Trump
Als die Londoner Polizei am Tatort eintraf, hielt die junge Frau noch immer Kontakt zu Barron Trump. Auf Aufnahmen der Bodycams der Beamten ist zu hören, wie sie sagt: „Ich bin mit Barron Trump befreundet, dem Sohn von Donald Trump.“

In ihrer Zeugenaussage vor Gericht fand das Opfer emotionale Worte für das Eingreifen des Präsidenten-Sohns: „Er hat geholfen, mein Leben zu retten. Dieser Anruf war in diesem Moment wie ein Zeichen Gottes.“

Der 2,01 Meter große Barron studiert am Washingtoner Campus der NYU Politik und ist Trumps fünftes und einziges Kind mit seiner Frau Melania. 

