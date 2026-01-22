Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!

Der Vorfall ereignete sich britischen Medienberichten zufolge bereits im Jänner 2025. Der junge Trump befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Video-Telefonat mit einer Bekannten in London, als er Zeuge wurde, wie diese angegriffen wurde. Der Angeklagte, ein 22-jähriger Russe, soll die Frau während des Gesprächs mehrfach geschlagen und beschimpft haben. Er trat ihr in den Bauch, als sie bereits neben dem Kühlschrank am Boden lag.