Larger than life

Dieses Ländle-Duo dominiert den Streif-Zielraum

Vorarlberg
23.01.2026 17:25
David Meier und Linda Hiller sind bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel nur ganz schwer zu ...
David Meier und Linda Hiller sind bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel nur ganz schwer zu übersehen.
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Auch wenn am Samstag bei der Abfahrt auf der legendären Streif kein Vorarlberger um Punkte kämpft: Der Zielraum ist fest in Ländle-Hand. Verantwortlich dafür sind der Feldkircher Freeskier David Meier und die Schwarzenbergerin Linda Hiller.

0 Kommentare

Der 24-jährige Meier hatte nach dem Ende seiner aktiven Rennkarriere in den letzten Jahren mit sehenswerten Filmprojekten für Furore gesorgt.

„Boss"-Testimonial David Meier ist im Auslauf der legendären Streif nicht zu übersehen.
„Boss"-Testimonial David Meier ist im Auslauf der legendären Streif nicht zu übersehen.
Der 24-Jährige macht auf den riesigen Plakatwänden großartige Figur.
Der 24-Jährige macht auf den riesigen Plakatwänden großartige Figur.
Seine Filmpartnerin Linda Hiller hat bereits jede Menge Model-Erfahrung und bestritt zudem in Kitzbühel bereits Skirennen.
Seine Filmpartnerin Linda Hiller hat bereits jede Menge Model-Erfahrung und bestritt zudem in Kitzbühel bereits Skirennen.

Was ihn jetzt auch zum überlebensgroßen „Boss“- Testimonial bei den Hahnenkammrennen 2026 machte, das in Kitzbühel gleich von drei riesigen Tribünen lacht.

Auf einer gemeinsam mit der 23-jährigen Hiller, seiner Filmpartnerin in „Two Faces“. Für die ehemalige ÖSV-Kaderläuferin, die im Herbst 2021 wegen Bandscheibenproblemen aufhören musste und mittlerweile als Model und Influencerin durchgestartet ist, eine „Rückkehr“: 2018 war sie beim Junior Race in der Gamsstadt am Start.

