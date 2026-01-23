Dieses Ländle-Duo dominiert den Streif-Zielraum

Auch wenn am Samstag bei der Abfahrt auf der legendären Streif kein Vorarlberger um Punkte kämpft: Der Zielraum ist fest in Ländle-Hand. Verantwortlich dafür sind der Feldkircher Freeskier David Meier und die Schwarzenbergerin Linda Hiller.
Der 24-jährige Meier hatte nach dem Ende seiner aktiven Rennkarriere in den letzten Jahren mit sehenswerten Filmprojekten für Furore gesorgt.
Was ihn jetzt auch zum überlebensgroßen „Boss“- Testimonial bei den Hahnenkammrennen 2026 machte, das in Kitzbühel gleich von drei riesigen Tribünen lacht.
Auf einer gemeinsam mit der 23-jährigen Hiller, seiner Filmpartnerin in „Two Faces“. Für die ehemalige ÖSV-Kaderläuferin, die im Herbst 2021 wegen Bandscheibenproblemen aufhören musste und mittlerweile als Model und Influencerin durchgestartet ist, eine „Rückkehr“: 2018 war sie beim Junior Race in der Gamsstadt am Start.
