„Kein Unrechtsbewusstsein der ÖVP nach Urteil“

„Kein Verständnis für saubere Politik“

Hammerer fordert die ÖVP auf, das rechtskräftige Urteil zu akzeptieren und zu respektieren. „Auch wenn es der ÖVP nicht gefällt, muss sie einsehen, dass eine ihrer Teilorganisationen wegen eines Korruptionsdelikts letztinstanzlich verurteilt wurde. Dass die ÖVP sich darauf ausredet, dass das früher auch schon immer so gewesen sei, zeigt, wie wenig Verständnis sie für saubere Politik hat.“