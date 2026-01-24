Familienvater als Handlanger für Online-Betrügerei

„Es gab keinen Antrag auf Kartensperre“

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück. „Ich habe meine Bankkarte verloren und sofort sperren lassen“, beteuerte der 36-Jährige vor Gericht. Doch die Vorsitzende Richterin hielt ihm entgegen, dass die Kontosperre erst nach den verdächtigen Überweisungen erfolgt sei. Zudem habe er kurz davor noch selbst Geld am Bankomaten abgehoben. „Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das ist lange her“, erklärte der Mann.