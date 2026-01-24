Roman „1984“: Einst Fiktion, nun düstere Realität

Man sollte mehr lesen. Aber was? „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr empfiehlt ein fast 80 Jahre altes Buch von George Orwell, das unsere Gegenwart auf geradezu gespenstische Art und Weise beschreibt.
Irgendein Fachmann hat neulich behauptet, eine trilaterale Aufteilung der Welt sei nicht stabil – diese Aufteilung wäre dann: USA mit ihrem Hinterhof Südamerika, Russland und China mit ihrem. Und Europa? Das wäre, wenn man bei der Landschaftsgeografie bleibt, der Vorgarten von Russland – und China bekommt den Rest der Welt. Diese Einteilung, hieß es, würde nur zu weiteren endlosen Konflikten führen, da sich immer zwei der Mächte gegen die Dritte verbünden würden, wobei die Konstellationen auch wechseln könnten. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Das hatte ich doch irgendwo gelesen! Ach ja, da war ich erst zwölf, das Buch ist ein Roman mit dem Titel „1984“.
