Durch die Stille der Winterlandschaft

Oberhalb des Ortskerns von Tschagguns liegt Latschau auf knapp 1000 Metern Seehöhe. Der Speichersee der „illwerke vkw“ und die Talstation der Golmerbahn prägen den Ortsteil. Vor allem während der Wintermonate ist Latschau ein Ausgangspunkt für Wintersportler, die von dort aus die Gondel nehmen, um ins Skigebiet zu gelangen. Skitourengeher und Schneeschuhwanderer starten vom Wanderparkplatz ihren Weg durchs Gauertal mit dem Ziel „Lindauer Hütte“. Etwas abgeschiedener und ruhiger ist die Route, die zur Alpe Grabs (1400 Meter) sowie dem gleichnamigen Berggasthof führt. Für die Wanderung sind Schneeschuhe oder Winterwanderschuhe in Kombination mit Spikes zu empfehlen, denn ein Großteil des Weges liegt im Schatten, weshalb öfters vereiste Stellen zu passieren sind.