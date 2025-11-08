Neue Mittelschule wird am Jufa-Areal gebaut

Einige Zeit war es ruhig um das Bleiburger Jufa-Gelände geworden, nun gibt es endlich neue Pläne für die Anlage: Die neue Mittelschule wird dort gebaut, außerdem wird es Platz für die Musikschule, ein Jugendhotel und eine Sportanlage geben.
Nach der Jufa-Pleite vor mehr als einem Jahr, war unsicher, was aus dem ehemaligen Jugendhotel wird. Auch die Nutzung der riesigen Ballsporthalle, die von Kärntens wohl bestem Volleyballklub Aich/Dob als Trainingsraum gebraucht wurde, war kurzzeitig im Wanken. Mehrmals wurde über eine Nachnutzung diskutiert, mögliche Investoren gesucht.
Nun hat der Schulgemeindeverband zugeschlagen, wie der amtsführende Bleiburger Bürgermeister Daniel Wrießnig auf „Krone“-Nachfrage bestätigt. „Auf dem Areal wird eine moderne Mittelschule samt Musikschule errichtet. Damit wird nicht nur die bestehende Schulinfrastruktur modernisiert, sondern auch ein starkes Signal für den Bildungsstandort Bleiburg gesetzt“, heißt es in einer Information der Bleiburger Volkspartei.
Das bisherige Schulgebäude, direkt an der Koschatstraße im Zentrum von Bleiburg gelegen, platzt aus allen Nähten – geplant war dann zuerst ein Umbau. Nun dürfte das Bildungshaus aber von einem heimischen Wohnbauträger übernommen werden. 40 Wohnungen werden entstehen.
Neben Mittel- und Musikschule wird auch die Sporthalle dann vom Schulgemeindeverband bewirtschaftet. Geplant ist, dass dann auch Vereine die Räumlichkeiten nutzen können.
Geplant ist außerdem, dass wieder Schulreisen nach Bleiburg führen. Die Hotelanlage wird bereits mit 1. Februar 2026 vom Österreichischen Jugendherbergsverband Kärnten übernommen. Dann sollen vor allem Jugend- und Gruppenreisende in die Grenzstadt kommen.
Ab wann gebaut und umgebaut wird, ist noch nicht fixiert. Die Verträge seien aber unter Dach und Fach.
