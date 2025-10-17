Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben

Mehr als 20 Jahre war Stefan Visotschnig (73) Bürgermeister von Bleiburg. In der Nacht auf Freitag ist er verstorben.
Erst im August hat sich Stefan Visotschnig (73), Langzeit-Bürgermeister der Gemeinde Bleiburg – zurückgemeldet. Nach vier Monaten im Krankenstand war er für die Bleiburger Bürgerinnen und Bürger wieder in seiner geliebten Amtsstube. Auch den Umzug am heurigen Wiesenmarkt im September ließ er sich – gezeichnet von der Krankheit – nicht nehmen. Immerhin war die „vierte Jahreszeit der Bleiburger“ eine seiner liebsten Zeiten im Jahr.
Der gebürtige Rinkenberger war Jahrgang 1951 und seit Jahren Sozialdemokrat. Der gelernte Elektroinstallateur wurde 1985 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Zuletzt war er – selbst Feuerwehrmann – für Finanzen, Soziales, Sicherheit, Feuerwehren, Vereine und das Marktwesen zuständig. Seit 1993 war er als Vize in der Grenzgemeinde tätig, 2003 gewann er – knapp mit nur elf Stimmen – die Stichwahl gegen Raimund Grilc (ÖVP).
„Stefan war ein Mensch mit Herz, voller Tatkraft und Engagement für unsere Stadt Bleiburg. Mit unermüdlichem Einsatz und großer Verantwortung setzte er sich über viele Jahre hinweg für das Wohl unserer Gemeinde und ihrer Menschen ein“, heißt es in einem Kommentar seiner SP-Kollegen in der Gemeinde.
In der Nacht auf Freitag verlor Visotschnig seinen Kampf gegen die Krankheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.