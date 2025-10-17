Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bleiburg trauert

Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben

Kärnten
17.10.2025 07:51
Stefan Visotschnig war seit 2003 Bürgermeister in Bleiburg, nun erlag er einer schweren ...
Stefan Visotschnig war seit 2003 Bürgermeister in Bleiburg, nun erlag er einer schweren Krankheit.(Bild: Evelyn Hronek)

Mehr als 20 Jahre war Stefan Visotschnig (73) Bürgermeister von Bleiburg. In der Nacht auf Freitag ist er verstorben.

0 Kommentare

Erst im August hat sich Stefan Visotschnig (73), Langzeit-Bürgermeister der Gemeinde Bleiburg – zurückgemeldet. Nach vier Monaten im Krankenstand war er für die Bleiburger Bürgerinnen und Bürger wieder in seiner geliebten Amtsstube. Auch den Umzug am heurigen Wiesenmarkt im September ließ er sich – gezeichnet von der Krankheit – nicht nehmen. Immerhin war die „vierte Jahreszeit der Bleiburger“ eine seiner liebsten Zeiten im Jahr.

Der gebürtige Rinkenberger war Jahrgang 1951 und seit Jahren Sozialdemokrat. Der gelernte Elektroinstallateur wurde 1985 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Zuletzt war er – selbst Feuerwehrmann – für Finanzen, Soziales, Sicherheit, Feuerwehren, Vereine und das Marktwesen zuständig. Seit 1993 war er als Vize in der Grenzgemeinde tätig, 2003 gewann er – knapp mit nur elf Stimmen – die Stichwahl gegen Raimund Grilc (ÖVP). 

„Stefan war ein Mensch mit Herz, voller Tatkraft und Engagement für unsere Stadt Bleiburg. Mit unermüdlichem Einsatz und großer Verantwortung setzte er sich über viele Jahre hinweg für das Wohl unserer Gemeinde und ihrer Menschen ein“, heißt es in einem Kommentar seiner SP-Kollegen in der Gemeinde. 

In der Nacht auf Freitag verlor Visotschnig seinen Kampf gegen die Krankheit.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
236.276 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.222 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.800 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Kärnten
Kampf der Wasserretter
Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
Krone Plus Logo
Im Kärntner Unterhaus
20 Spiele gesperrt! Kicker attackierte Schiri
Bereits sieben Coups
Supermarkt-Bande: Polizei jagt Serieneinbrecher
Ab Mitte Dezember
Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf