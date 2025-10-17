Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben

Erst im August hat sich Stefan Visotschnig (73), Langzeit-Bürgermeister der Gemeinde Bleiburg – zurückgemeldet. Nach vier Monaten im Krankenstand war er für die Bleiburger Bürgerinnen und Bürger wieder in seiner geliebten Amtsstube. Auch den Umzug am heurigen Wiesenmarkt im September ließ er sich – gezeichnet von der Krankheit – nicht nehmen. Immerhin war die „vierte Jahreszeit der Bleiburger“ eine seiner liebsten Zeiten im Jahr.